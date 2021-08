Longo parabeniza Rádio Difusora por 77 anos de história no AC: “Chega aos lugares que precisamos alcançar”

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, usou o pequeno expediente da sessão presencial desta quarta-feira (25) para parabenizar a Rádio Difusora Acreana pelos seus 77 anos de fundação e história no Estado.

Em seu discurso, o deputado fez questão de resgatar a importância do trabalho desempenhado pelos profissionais da imprensa na transmissão de informações às localidades mais distantes dos grandes centros.

“São 77 anos de contribuição, trabalho indispensável e incansável por meio de profissionais competentes e dedicados”, disse o parlamentar.

“A Difusora chega aos lugares em que a política e o Estado não chegam, na maioria das vezes. A informação salva vidas e garante a organização de uma sociedade. Por isso, neste dia, assim como em tantos outros, temos que parabenizar o Governo por essa iniciativa e a manutenção dela, além dos profissionais que nos ajudam até com a transmissão do que discutimos e decidimos aqui nessa Casa, por exemplo”, continuou.

Longo relembrou sua atuação como juiz no município de Sena Madureira, período em que o único veículo de comunicação disponível para manter a população bem informada era a Difusora.