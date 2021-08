Na Aleac, deputado compara Gladson a Pinóquio: “Prometeu, tem que cumprir”

O deputado Neném Almeida voltou a denunciar o que chama de “crime eleitoral” cometido por Gladson Cameli ao prometer a convocação doa aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar.

Segundo ele, o governador mentiu. “Se ele fosse o Pinóquio, que tamanho estaria o nariz dele?”, questionou. “Estaria cheio de galhos”, afirmou em seguida.

“Ninguém é obrigado, mas se prometeu tem que cumprir”, disse Almeida que aconselhou os manifestantes que só saiam do acampamento em frente a Aleac quando as convocações forem publicadas no Diário Oficial.

Ele voltou a lembrar o governador que são mais de 7 mil cabos eleitorais perdidos [contando com os aprovados e familiares] caso os aprovados não sejam chamados.