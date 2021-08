Nubank ou Banco Inter: sabia qual é o melhor cartão de crédito

Recentemente, o laçou um novo cartão de crédito, o Ultravioleta, que promete várias exclusividades. Em contrapartida, o Banco Inter, seu principal concorrente no Brasil, também lançou outro cartão, o Inter Black.

Para possuir o Inter Black é necessário ter R$ 250 mil investidos no Banco Inter. Porém, o Ultravioleta, do Nubank, te possibilita ter um cartão ao gastar R$ 5 mil por 3 meses ou então R$ 150 mil investidos sem pagar anuidade. Ou, você ainda pode ter o Ultravioleta pagando uma anuidade no valor de R$ 49 todos os meses.

