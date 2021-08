“O povo quer Jorge Viana no governo”, diz dirigente do PT no Acre; saiba o desejo do partido

O presidente regional do Partido dos Trabalhadores (PT-AC), Cesário Braga, disse, nesta quinta-feira (05), que quer o ex-governador e ex-senador Jorge Viana como candidato da agremiação ao Governo do Estado, em 2022. O militante petista disse que há divulgação na imprensa dando como certa a candidatura de Jorge Viana ao Senado, mas a militância o quer no Governo.

Braga disse que o PT convidou Viana para disputar os cargos maioritários ao Senado e ao Governo e que o ex-governador aceitou. Mas, segundo o dirigente, Jorge Viana condicionou à decisão popular o cargo que ele deve disputar.

“Eu e a militância acreditamos que o povo quer JV no Governo”, disse Braga. O dirigente quer fazer subir a hashtag #VoltaJorge na web.