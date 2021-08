“Perdi meu filho por coisa besta”, desabafa mãe de MC Kevin

“O que aconteceu me deixou triste por ser uma pessoa que dormia na minha casa. VK era um menino que dormia do lado do Kevin. O Kevin dividia mistura com o VK. Era capaz dele ficar sem comer pra dar pro VK. Então, o que me deixou mais triste foi quando o rapaz olhou e me falou que o Kevin pediu ajuda. Tinham três pessoa dentro do quarto, ninguém conseguiu ajudar o Kevin?”, questionou.

“Deus sabe de tudo, eu venho pedindo a Deus todo dia que mostre a verdade, para que eu tenha um pouco de paz. Todos os dias eu não durmo pensando no que aconteceu porque ele estava numa felicidade com tudo o que estava acontecendo que não é possível”, completou.