Prefeitura recolhe entulhos e faz limpeza no Igarapé Preto

Homens e máquinas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul operaram durante dois dias para fazer uma limpeza geral dentro do Igarapé Preto, o balneário público mais frequentado da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gestão vai realizar ações de limpeza de rotina para manter a área bem conservada.

O objetivo é evitar acidentes com os banhistas. Todos os troncos de árvores, galhos e outros objetos que estavam dentro do Igarapé, foram recolhidos pela equipe da prefeitura que utilizou uma retroescavadeira, pá mecânica e outras máquinas para retirar o entulho.

“Com isso, ainda não estamos incentivando as pessoas a frequentarem o local, por conta da pandemia, mas estamos preparando todo ambiente para que, quando for possível, os banhistas possam desfrutar daquele espaço com segurança. Aqui nunca tinha sido feita uma limpeza dessa forma, mas o prefeito Zequinha Lima faz questão de manter com zelo o ambiente do Igarapé que é o balneário que recebe grande público, inclusive atrai muitos turistas que visitam nossa cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Ygoor Neves.

Ainda segundo o secretário, para manter o espaço sempre limpo e preparado para receber o público, a Prefeitura vai atuar também com atividades de educação com frequência tanto dentro do Igarapé quanto em toda área em torno do balneário.

O prefeito Zequinha Lima destacou a necessidade de manter a área sempre limpa.

“Alem de ser um ponto turístico estamos fazendo ações constantes de educação ambiental e de limpeza, sabemos da importância do Igarapé Preto. Temos que cuidar dos nossos balneários com zelo e carinho de forma geral”, falou o prefeito.

Veja imagens da ação: