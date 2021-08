Que mês! Grazi e Caio, Mariana Ximenes, Whindersson, Naiara Azevedo e mais famosos se separaram em agosto

Mês das separações? Fato é que agosto chega ao fim nesta terça-feira. E para alguns famosos esse é um período que, ao menos neste ano, não deixará saudades. Isso porque astros e estrelas colocaram aquele ponto final nas histórias de amor que viviam até então. Na lista há artistas em de vários segmentos: dramaturgia, música e internet… Um dos casos foi o rompimento entre Grazi Massafera e Caio Castro. Os dois ficaram cerca de dois anos juntos. “Decidimos nos separar por motivos nossos”, afirmou o ator, na web.

Whindersson Nunes também integra o time dos recém-solteiros de agosto. Isso depois de ele se separar da (ex) noiva, Maria Lina. Não muito tempo antes, os dois passaram por um momento bastante difícil, após a perda do bebê do casal poucos dias depois do parto. Ex-mulher do humorista, Luísa Sonza também terminou o relacionamento com o cantor Vitão. “Aconteceu o que tinha que contecer no momento certo”, declarou o músico.

