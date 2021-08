Quem são os 42 brasileiros que ficaram bilionários em 2021

Foi publicada a lista de bilionários brasileiros da Forbes de 2021 com 315 nomes – incluindo 42 novos integrantes. Se forem divididas as famílias, o ranking aparece com 77 nomes a mais que na relação de 2020. E o mérito pode ser atribuído à abertura de capital, que rendeu ao país o título de quinta maior capitalização de mercado do mundo: foram 5,5 trilhões de reais em 388 empresas.

Entre aqueles que faturaram o primeiro bilhão, está Marcelo Rodolfo Hahn. Com 7,54 bilhões de reais de patrimônio estimado, o empresário de 52 anos é controlador da Blau Farmacêutica, que estreou na bolsa em abril deste ano e é considerada uma das principais companhias do setor na América Latina. E, entre as curiosidades, o paulista patrocina uma equipe de Stock Car e pilota carros.

Já a companhia de cashback Méliuz rendeu dois nomes recém-chegados à lista: Israel Fernandes Salmen e Ofli Campos Guimarães – ambos sócios e, no caso de Guimarães, também CEO. Com a valorização da empresa após a listagem das ações, cada executivo possui fortuna estimada de 1,15 bilhão de reais, que foi suficiente para ocuparem a 297ª colocação no ranking dos bilionários brasileiros.

Para elaborar a lista, a publicação segue os mesmos critérios da Forbes americana, que considera a participação em empresas listadas nas bolsas de valores como fonte para as informações. No ranking desde ano, foram considerados os patrimônios no fechamento do primeiro semestre, em 30 de junho. E uma peculiaridade de 2021: os 42 novos bilionários vêm de 34 companhias diferentes.

