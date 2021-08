Recém-nascido de 3 dias sobrevive a acidente que matou a mãe e mais 4: ‘Conseguimos achá-lo através do choro’, diz bombeiro

“Nós chegamos ao local e constatamos os quatro óbitos no carro e não vimos o bebê. Em seguida, conseguimos retirar com vida o passageiro do outro veículo. Já estávamos felizes por isso quando veio à surpresa. Os colegas escutaram o choro da criança e ao voltarmos para averiguar, encontramos o bebê no assoalho do veículo debaixo dos corpos. Ele estava bem escondido e conseguimos achá-lo através do choro. A gente realmente não esperava e foi uma alegria e emoção para todo mundo, resgatar essa criança ilesa. Os dois carros ficaram destruídos e não encontramos nenhum ferimento no recém-nascido”, contou o sargento Layon Freitas Pereira.