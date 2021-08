Sesc Partituras apresenta Grupo Opus I e divulga acesso gratuito a partituras digitais

Para dar início à série de concertos do Sesc Partituras, o Sesc no Acre apresenta nesta terça-feira, 31, às 19 horas, ao vivo no canal do YouTube da entidade, o Grupo Opus I. O objetivo do projeto é divulgar o acesso gratuito às partituras digitais, obras transcritas de programas de editoração musical.

O Sesc Partituras disponibiliza o acesso gratuito às partituras através de um sistema de busca coerente com necessidades dos estudantes, professores, músicos e pesquisadores o que inclui, além da consulta ao catálogo com suas informações, a visualização e possibilidade de download integral de cada obra musical. Além disso, investe regularmente na pesquisa e editora de novas partituras através de especialistas visando à preservação e divulgação de acervos históricos, particulares ou institucionais.

Sobre o acervo

O acervo do projeto contempla músicas de compositores brasileiros de várias gerações, desde o período colonial até os dias de hoje com obras originais de interesse histórico, muitas delas até mesmo pertencentes a acervos particulares e obras de compositores contemporâneos, alguns ainda pouco conhecidos caracterizando o local como um ambiente difusor da produção musical brasileira em sua ampla diversidade. tornando-o um ambiente de convergência dos diversos segmentos ligados à cadeia produtiva da música.

Dinâmico, o Sesc Partituras é um acervo em constante atualização, tanto que tange à ampliação de seu catálogo de obras quanto na atualização das informações nele constantes. Acessível, permite que novos compositores solicitem a inclusão de suas obras a partir de canais de comunicação direta com seus administradores.

Direitos autorais

Todas as obras disponibilizadas no site Sesc Partituras foram autorizadas por seus autores ou são de domínio público. O conteúdo das partituras enviadas diretamente por compositores e colaboradores é de responsabilidade dos mesmos conforme declaração assinada.

É importante ressaltar que a autorização se restringe apenas à disponibilização das partituras e que em outros casos como as gravações fonográficas das obras, adaptação e outras formas de uso não previstas, para a preservação dos direitos de autor faz-se necessária a negociação direta com cada compositor ou representante legal da obra, contatos constam no local. Confira na íntegra a Lei nº 9.610 que regulamenta os Direitos Autorais no Brasil.

Grupo Opus I

O Grupo Opus I surgiu em 2019 após uma reformulação do Quarteto Obra-Prima, que atua em Rio Branco desde 2015, performando nos mais diversos eventos culturais e sociais, como casamentos, aniversários, formaturas, entre outros. Tal reformulação surgiu em razão da inclusão de novos integrantes, músicos convidados, bem como da necessidade de flexibilização dos grupos formados conforme as demandas composicionais de cada evento.