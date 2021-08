Termina casamento de Naiara Azevedo: “9 anos de erros e acertos”

Naiara usou seu perfil oficial no Instagram para anunciar aos fãs que a relação chegou ao fim.

“Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação”, iniciou Naiara Azevedo.

A cantora sertaneja explicou que continua amiga de Rafael e não se arrepende do que viveu com o ex.

“Não por que acabou o amor, mas sim porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade! Em algum momento, nos desencontramos na vida a 2, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou, não tenho arrependimentos!!!!”, explicou.Naiara ainda desejou felicidade para o ex e comemorou ter conquistado uma enteada para a vida toda. “Te desejo toda felicidade do mundo !!!!!! Obrigada por todos os momentos que tivemos juntos, e pela sua família que me acolheu desde o início! Você me deu uma enteada linda que eu irei amar para sempre”, completou.

Rafael Cabral também se manifestou através das redes sociais e tranquilizou os fãs. Os dois vão continuar trabalhando juntos e o empresário fez questão de ressaltar que eles “perderam a sequência” na vida amorosa.

“Não tem briga, nem desrespeito, apenas decidimos assim, em comum acordo. (…) Mas, em algum momento, a página pulou e perdemos a sequência. Já falei algumas vezes e vou repetir aqui: Naiara, agradeço a Deus por ter me mandado na mesma época da sua existência, vc é incrível! E caso alguém também já se pergunte: mas será q eles vão continuar trabalhando juntos !? Profissionalmente nada mudou, fiquem tranquilos!”, avisou Rafael Cabral.

Naiara Azevedo e Rafael Cabral estavam juntos há nove anos somando tempo de namoro e casamento. A dona do hit “50 reais” casou com o empresário em outubro de 2016, com direito a cerimônia luxuosa em Goiás. Em outubro de 2020, Naiara Azevedo assumiu que o relacionamento estava passando por um momento difícil, com muitas brigas.

Veja anúncio oficial da cantora: