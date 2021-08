Tóquio 2020: skatista australiano atropela câmera em prova e viraliza

Kieran chegou a oferecer ajuda ao profissional, que, mesmo caído, não deixou de filmar nenhum momento. O australiano conseguiu uma boa nota, 82.69 na rodada apesar do susto.

Brasil brilha no skate park

Após Kelvin Hoefler e Rayssa Leal terem vencido a prata no skate street, o Brasil voltou a demonstrar que é uma potência modalidade na madrugada desta quinta-feira (5/8). O país colocou três skatistas na decisão e, com uma grande apresentação de Pedro Barros, ficou com o 2º lugar no pódio, com uma pontuação mais alta de 86.14.

O ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, que conquistou a vitória após uma primeira apresentação impressionante, que lhe rendeu uma nota de 95.83. O pódio foi completado pelo americano Cory Juneau, com maior nota de 84.13.