Ufac abre edital para ‘Auxílio Internet’; saiba o que é e quem pode concorrer

Com o objetivo de democratizar a permanência de alunos, a Universidade Federal do Acre (Ufac) por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) tornou público nesta quarta-feira (4) o edital de auxílio pacote de dados no valor de R$100,00 para estudantes que não possuem acesso a cobertura da operadora Claro S.A. As inscrições iniciaram na manhã de hoje e se encerram dia 9 de agosto.

Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado em pelo menos uma disciplina no semestre 2020.2 ou 2021.1, não possuir reprovação por falta em mais de uma disciplina no semestre letivo anterior, não ter trancamento e/ou reprovação em mais de 50% das disciplinas matriculadas no semestre letivo anterior, não estar cursando outra graduação, dentre outros requisitos.

Além disso, o aluno deve comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, a renda do grupo familiar deve ser inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, comprar que o local onde reside não há cobertura da operadora parceira do Projeto Alunos Conectados da RNP/MEC e estudantes que receberam Chips da RNP e tiveram problemas de cobertura por diversos motivos.

O edital disponibiliza 50 vagas e tem vigência de seis meses (agosto a janeiro de 2022). Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da Ufac e devem preencher o questionário socioeconômico. Os estudantes devem entrar pelo Login e Senha do sistema de bolsas, caso não tenha, será necessário criar. O resultado final estará disponível dia 20 de agosto, mas os inscritos devem estar atentos ao cronograma abaixo.

1º chamada

– Inscrições: 04 a 09 de agosto

– Lista Das Inscrições Finalizadas: 10 de agosto

– Resultado Preliminar: 16 de agosto

– Recursos: 17 e 18 de agosto

– Resultado Final: 20 de agosto

– Chamadas posteriores: Cronograma será publicado através de adendos na página da Ufac

Para saber mais informações do edital como documentações necessárias, requisitos e critérios de classificação, acesse o documento na página Editais e Concursos no site da Universidade Federal do Acre https://sistemas2.ufac.br/bolsas_proaes/login/?next=/bolsas_proaes/.