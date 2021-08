Urgente! SBT faz comunicado sobre estado de saúde de Silvio Santos

A notícia de que Silvio Santos estava com Covid-19 pegou muita gente de surpresa. O principal comunicador do Brasil, foi levado ao hospital e logo os portais estouraram com notícias a respeito do dono do baú. Desta vez, a assessoria do SBT emitiu comunicado sobre o patrão.

De acordo com o portal NaTelinha, a assessoria do canal afirmou categoricamente: “Está ótimo e já se livrou da Covid-19”. A princípio, vale lembrar que o próprio Silvio Santos “se deu” alta do Hospital Israelita Albert Eintein. Na última quinta-feira (19), a própria filha de Silvio, Patrícia Abravanel, descreveu com detalhes sobre os momentos do pai no hospital. Ao vivo no Vem Pra Cá, ela contou: “Ele colocou a roupa sozinho, não quis ajuda, arrancou todos os negócios e ele foi andando na direção da barreira de médicos. Na hora que entrou no carro, voltou a brincar com os enfermeiros. Voltou a sorrir. Quando sentou no carro, achei aquilo incrível”. Leia mais em IG, clique AQUI!