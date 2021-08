Vereadora Michelle pede abertura de CPI do Transporte Público em Rio Branco

Na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta quinta-feira, 12, a vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT) comunicou que irá solicitar a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para investigar supostos condutas ilícitas no transporte coletivo de Rio Branco.

Para a vereadora, os problemas no serviço e a situação dos trabalhadores, além de denúncias sistemáticas podem ser apenas o início de um grande esquema de corrupção. “O prefeito Tião Bocalom afirmou categoricamente que ir abrir a caixa-preta do transporte público e até hoje não vimos absolutamente nada”, lembrou Michelle Melo.

A parlamentar comentou ainda que a CPI terá condições de responder a perguntas que a população se faz diariamente, como o porquê de termos uma tarifa com valor tão elevado e um serviço abaixo do mínimo esperado, “Há fortes indícios de crimes sendo realizados contra os trabalhadores do transporte e que essa Câmara tem por obrigação investigar. Além das denúncias, temos um transporte deficitário, de péssima qualidade, salários atrasados e uma tarifa de valor exorbitante. Para onde está indo esse dinheiro? Precisamos esclarecer muitas dúvidas e essa CPI terá fundamental importância para a elucidação dos fatos”, finalizou a vereadora.