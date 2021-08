Vini Jr brilha com dois gols e evita derrota do Real Madrid para o Levante

O resultado deste domingo tem lado positivo e negativo tanto para o Real Madrid quanto para o Levante. Mas para Vini Jr, foi uma noite particularmente diferente. O atacante marcou dois gols no empate em 3 a 3 no Estádio Ciutat de Valencia, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Bale abriu o placar para o Real aos 4 minutos de jogo. Roger Martí e Campaña viraram a conta para o time da casa, no início do segundo tempo. Vini Jr empatou aos 27 da etapa final, depois do lançamento caprichado de Casemiro. Pier colocou o Levante de novo na frente aos 33, mas o brasileiro anotou um golaço aos 39, evitando assim a derrota dos merengues. O goleiro Airton Fernández foi expulso nos minutos finais.

O destaque da partida

Essa foi a segunda vez desde que chegou ao Real Madrid que Vini Jr consegue balançar as redes em dois jogos seguidos. Ele também tinha anotado na estreia pela liga espanhola, contra o Alavés. A outra que isso havia acontecido foi nas rodadas 4 e 5 do campeonato da temporada passada, contra Valladolid e Levante, respectivamente. Esse é o segundo “doblete” (dois gols no mesmo jogo) dele pelo Real — o outro havia sido contra o Liverpool, em abril.

