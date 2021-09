Acre tem saldo positivo de emprego em agosto de 2021, diz Caged; veja dados

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta quarta-feira, 29, dados do mês de agosto do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostram um saldo positivo de 346 pessoas empregadas no Acre. O total de admissões em agosto foram de 3.329, já os desligamentos foram de 2.983, totalizando um saldo de 346.

O maior saldo foi no grupo “Comércio” com 300 pessoas empregadas. O total de admissões foram de 1.292, os desligamentos foram de 992 e deixou um total de Variação Relativa de 1,09%. O menor foi o grupo de “Serviços”, que deixou um saldo negativo de -89, com admissões em 1.371 e desligamentos em 1.460, com Variação Relativa de -0,20%.

O grupo de “Agropecuária” teve 51 admissões e 38 desligamentos, com um saldo positivo de 13 pessoas empregadas nesta área. O Variação Relativa é 0,39%. Já o grupo “Construção”, teve o saldo em 46 pessoas empregadas, quando fez 355 admissões e 309 desligamentos, formando um Variação Relativa de 0,67%.

O grupo “Indústria” foi o segundo maior, atrás de “Comércio”, com 260 admissões e 184 desligamentos, com um saldo de 76 pessoas e e Variação Relativa de 0,99%.

Os dados também mostram que entre 346 pessoas empregadas, 179 são homens e 167 mulheres. A faixa etária de 17 anos, tem um saldo de 57 pessoa, de 18 a 24 anos são 142 pessoas e 25 a 29 anos são 124 empregados, de 40 a 49 anos são 24 pessoas e 50 a 64 anos são 23 pessoas empregadas.