Após separação, Nicole Bahls se muda definitivamente para sítio

Após a separação de Marcelo Bimbi, Nicole Bahls revelou ao Famosando que se mudou definitivamente para seu sítio em Itaboraí, município que fica localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. A propriedade foi comprada com o valor recebido pelo ex casal quando venceram o Power Couple Brasil.

O sítio luxuoso conta com oito quartos e 20 mil metro quadrados. Além disso, a banheira de hidromassagem do BBB 21 também foi parar na propriedade de Nicole. Todos os anos um artista é presenteado com o mini spa do reality e esse ano, a modelo recebeu o item.

Nicole contou que está muito feliz “Está uma delícia, eu estou muito feliz. Me trouxe muita coisa da minha infância, meus avós sempre tiveram sítios e fazenda. Eu sempre amei estar em contato com os animais, cabritinho, vaquinha, pé de frutas, de jabuticaba. Então tô trazendo muito de uma coisa que fazia anos que eu não estava com tempo pra viver. Eu consegui juntar essa pandemia com a compra do sítio e estou trazendo isso pra minha vida. Tem sido muito especial.”

Nicole disse que estava se dividindo entre o sítio, viagens à trabalho e o apartamento que tem no Rio de Janeiro. Mas decidiu ficar definitivamente no espaço rural “Eu tava dividida e faz alguns dias que eu fiz mudança direto. Eu vou ficar lá porque estava muito cansativo viajar. Como eu estava ficando muito lá, pra ficar indo no apartamento e voltando estava ficando muito cansativo. Então como eu viajo muito, eu vou me dividir entre as viagens e o sítio.”

Novo reality?

Fã de realities, a modelo desejou sucesso para os novos participantes de A Fazenda, reality da Record TV que estreia amanhã (14). “Estamos vivendo uma época muito difícil de cancelamento de internet. Então a gente que já participou fica apreensiva pra corra tudo melhor possível para essas famílias e que abram novas horizontes pra eles. Pra que sejam sempre coisas boas.”

A modelo relembrou sua participação em A Fazenda e disse que voltaria para um novo reality “Pra mim foi maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida, sou muito grata pela A Fazenda. Eu iria novamente tranquilamente. É a melhor coisa, o boleto não chega, conhece gente nova, tem festas, é uma oportunidade de mudar a vida, aproximar pessoas. As pessoas te conhecerem, de aprender e passar aprendizados bons. Eu sou super fã de reality e eu iria pra qualquer outro tranquilamente.”

Apesar de nunca ter sido cancelada, Nicole relata medo e diz que deveria existir uma punição severa para quem destila ódio na web “Ainda não fui cancelada mas fico sempre apreensiva. Eu quase não tenho hater. Mas eu só deixo entrar no coração as coisas boas e as coisas ruins a gente bloqueia pra não fazer mal. É sempre bom gastar energia com coisas boas então eu bloqueio. Devia existir uma lei, porque isso é crime. Tem muitas pessoas se matando, com depressão, até artistas mesmo. Devia existir uma lei porque internet não pode ser terra de ninguém. Tem que existir uma punição.”