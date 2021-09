Assistente de loja, vendedor de calçados e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (29), três vagas disponibilizadas no site LinkedIn e duas encontradas no portal de empregos Indeed para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para estágio em jornalismo, webdesigner, auxiliar de mantenedor predial, vendedor de calçados e assistente de loja temporário.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às postadas em outros sites, basta clicar no link abaixo das descrições das vagas.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Estágio de Jornalismo (remoto): É necessário estar cursando Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, a partir do 3º período. Atividades estão relacionadas à produção de textos (notícias, postagens, artigos, releases, notas, sugestões de pauta, artigos, documentos oficiais, etc.). É preciso ter conhecimento em Pacote Office, internet em geral, redes sociais, boa comunicação verbal e escrita, ser organizado, ágil, comprometido, disponibilidade para aprender, gostar e saber escrever. O estágio é de 5h e de forma home office.

– Webdesigner na “V4 Company Venturini & Associados”: É preciso ter conhecimentos de WordPress e Elementor, o básico de linguagem de código para desenvolvimento web e conhecimentos das boas práticas de Design: Tipografia, Cores, Formas e como unir tudo isso de forma consciente. Para se inscrever, basta acessar o link https://bit.ly/CarreiraV4Venturini. Trabalho em tempo integral, autônomo, comissionado, com possibilidade de ganho de R$1.300,00 – R$5.000,00 por mês.

– Auxiliar de mantenedor predial na “EQS Engenharia”: Auxiliar na execução de atividades de conservação predial, através de serviços de manutenção civil e reparos como carpintaria, pintura, alvenaria, hidráulica, marcenaria, jardinagem, roçada, elétrica, dando suporte ao Mantenedor Predial. É disponibilizado vale transporte, vale alimentação. É preciso ter ensino fundamental e habilitação categoria B.

– Assistente de loja temporário na “Centauro – Via Verde Shopping”: Organizar a loja e mantê-la sempre preparada para os nossos clientes, na parte de vestuário e acessórios, atuar no campo de loja, na frente de caixa e também no estoque. É preciso ter ensino médio completo, boa comunicação e vontade de aprender e sede de crescimento.

LINK: https://br.indeed.com/viewjob?jk=fd485feba7c8a64c&tk=1fgou6n86u2br801&from=serp&vjs=3

– Vendedor de calçados temporário na “Centauro – Via Verde Shopping”: Atender os nossos mais diversos clientes, com muita energia e disposição, oferecendo os melhores calçados, de acordo com as necessidades e especificações dos nossos clientes e as tecnologias disponíveis no mercado. Ensino médio completo, experiência com vendas e conhecimento em calçados será considerado um diferencial.

LINK: https://br.indeed.com/viewjob?jk=484ec4270ef5572f&tk=1fgou6n86u2br801&from=serp&vjs=3