Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Nesta terça-feira (28/9), sai o primeiro finalista da Libertadores 2021. Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam às 21h30 no Mineirão e decidirão quem vai para a final da competição continental. Os dois times empataram sem gols no jogo de ida.

O Atlético-MG faz mistério na escalação. Até mesmo Diego Costa, que saiu lesionado no jogo do Allianz Parque, é cogitado para a partida. O técnico Cuca confia no atacante Hulk para sair classificado do Mineirão.

Em fase complicada, o Palmeiras quer surpreender e se classificar em pleno Mineirão. O time de Abel Ferreira deve apostar no contra-ataque para tentar complicar a vida do anfitrião. Veja as informações da partida: