Bolsonaro assina MP que cria programa habitacional e subsídio para policiais e bombeiros

Atualmente, profissionais das forças de segurança já têm direito a linhas de crédito mais vantajosas que a maior parte da população, incluindo juros mais baixos. Isso acontece porque a estabilidade dos servidores públicos é vista como uma espécie de garantia pelos bancos, o que reduz o risco para o financiamento.

Este não é o primeiro aceno de Bolsonaro às categorias da segurança pública, em especial os policiais. No ano passado, o presidente assinou outra MP para conceder reajuste às polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do DF . O texto garantiu ainda aumento a PMs e bombeiros de Amapá, Roraima e Rondônia.

Os salários das forças de segurança do DF são pagos por meio do Fundo Constitucional, repasse feito pela União para gastos com segurança, educação e saúde na capital. Por isso, o reajuste precisou do aval do Congresso e do presidente Bolsonaro. Ao todo, o impacto nos cofres públicos foi estimado em R$ 505 milhões.