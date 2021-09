Casal que negou vacina morre de Covid em um intervalo de horas e deixa 7 filhos

Um casal de Detroit, nos Estados Unidos, morreu por complicações da Covid-19, com algumas horas de diferença entre eles. Os dois se recusaram a se vacinar contra a doença, mas acabaram internados por conta dela. As informações são do The Detroit News.

Troy e Charletta Green, ambos de 44 anos, eram casados há 22, e tinham sete filhos, com quem planejavam tirar férias em agosto, porém foram impedidos pela doença.

Troy começou a se sentir mal em 13 de agosto, às vésperas da viagem, e decidiu ficar em casa até se sentir melhor, enquanto Charletta foi na frente com os filhos e a irmã, mas também acabou adoecendo na Flórida.

Os dois acabaram precisando de ventiladores mecânicos com o agravamento da doença, ele em 23 de agosto, e ela três dias depois. Ambos sofriam de diabetes e, segundo a irmã de Charletta, ela teve os pulmões muito afetados pela Covid.

Ela foi a primeira a morrer, na segunda-feira (6). Horas depois, na madrugada de terça (7), Troy também não resistiu às complicações e acabou falecendo.

A mãe de Charletta já havia morrido em decorrência da Covid em maio, mas ainda assim o casal demorou para se vacinar e acabou não tendo tempo. Todos os filhos do casal com idade para receber o imunizante, foram vacinados.