Com arma de brinquedo, homens assaltam na Passarela Joaquim Macedo; polícia age rápido e conta detalhes

Dois homens de 29 e 26 anos foram presos acusados de assalto na noite desta quarta-feira (8), na Passarela Joaquim Macedo, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima que estava trafegando de bicicleta pela Passarela acabou sendo abordado pelos dois criminosos, que de posse de um simulacro (arma de brinquedo) anunciaram o assalto e conseguiram roubar o celular do jovem. Após a ação, os meliantes saíram correndo em direção ao Parque Urbano Capitão Ciríaco.

A vítima pediu ajuda a populares e conseguiu acionar a Polícia Militar, que esteve no local, pegou as características e realizaram ronda na região. A vítima conseguiu rastrear o aparelho e o equipamento estava dentro de uma residência que fica na lateral do Capitão Ciríaco. Um cerco policial foi montado e os PMs conseguiram entrar na casa, onde foi indicada pelo rastreamento.

No local, foi localizado os bandidos e o celular que foi roubado há poucos minutos na Passarela Joaquim Macedo. Diante dos fatos, os assaltantes receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o celular que tinha sido roubado.