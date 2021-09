Concurso Ibama com 568 vagas tem comissão organizadora formada

Após autorização para realizar novo concurso com 568 vagas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deu o primeiro passo para publicação do edital. No último dia 10 de setembro, foi constituída a comissão organizadora da seleção.

A formação do grupo consta na portaria nº 2.311 , assinada pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato. Ao todo, sete servidores, de todas as áreas do instituto, são responsáveis por implementar, operacionalizar e acompanhar a execução dos procedimentos vinculados ao concurso Ibama.

Em resumo, a comissão organizadora deve:

Participar do processo de seleção da banca organizadora do concurso;

Apresentar propostas e consolidar conteúdos programáticos do edital;

Sugerir a distribuição e o perfil das vagas;

Propor a elaboração do edital do concurso;

Propor resolução para os casos omissos.

No dia 6 de setembro, o Ministério da Economia publicou autorização de concurso para o Ibama. O aval é para preenchimento de 568 vagas em carreiras dos níveis médio e superior.

Desse total, 432 oportunidades serão para técnico ambiental, que exige o ensino médio completo. Os salários iniciais serão de R$4.063,34.

A Assessoria de Imprensa do instituto confirmou à Folha Dirigida que este será o primeiro concurso para este cargo. O conteúdo das provas será proposto pela comissão organizadora recém-formada.

As demais chances do concurso serão para cargos de nível superior, sendo eles: analista ambiental (96 oportunidades) e analista administrativo (40). As remunerações, nesses casos, chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Veja a distribuição das vagas autorizadas na íntegra:

CARGO ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO* VAGAS Técnico ambiental Nível médio R$4.063,34 432 Analista ambiental Nível superior R$8.547,64 96 Analista administrativo Nível superior R$8.547,64 40

*Os valores incluem vencimento básico, além de auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho.

Quais as atribuições dos cargos do concurso Ibama?

Os cargos de analista e técnico ambiental terão como atribuições a fiscalização ambiental, qualidade ambiental, licenciamento ambiental, uso sustentável dos recursos naturais, manejo de animais silvestres, monitoramento e informação ambiental, administração e planejamento.

Enquanto o cargo de analista administrativo será responsável por atividades de administração e planejamento, atividades administrativas nas superintendências e unidades descentralizadas, atividades administrativas nas diretorias finalísticas.

O novo concurso Ibama ampliará o efetivo, principalmente, nas áreas da Amazônia Legal, região composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará.

Além de 16 municípios do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, e 181 municípios do Estado do Maranhão.

O objetivo do concurso é ampliar o poder fiscalizatório e a capacidade de realizar ações relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e, em especial, à fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também recebeu aval para abertura de novo concurso com 171 vagas. A oferta será para carreiras dos níveis médio e superior.

Últimos concursos Ibama ocorreram entre 2012 e 2014

Entre os anos de 2012 e 2014, o Ibama realizou seus últimos concursos públicos para ingresso de efetivos. As chances foram para técnico administrativo, analista ambiental e analista administrativo. As carreiras foram contempladas em editais distintos.

Nas três seleções, o Cebraspe foi o organizador. Os concorrentes foram avaliados por meio de prova objetiva e, no caso do analista, redação.

As 50 questões objetivas foram divididas por diversas disciplinas, conforme os programas de cada cargo. Os exames cobraram conteúdos sobre: