Concurso PF administrativo: salário de nível médio é atrativo? Veja!

Muitos querem prestar o concurso PF da área Administrativa. Mas, poucos sabem sobre as carreiras, principalmente a de nível médio. E o principal: quanto ganha o agente administrativo? Descubra agora!

Aqui na Folha Dirigida você já descobriu diversas informações, como etapas, atribuições, o que estudar e até mesmo se ele tem porte de arma.

Mas, e o salário? Essa carreira possui ganhos atrativos? Há benefícios? Afinal, vale a pena prestar o concurso PF administrativo de nível médio?

O salário do agente administrativo é atrativo, isso você pode ter certeza. Isso porque com apenas o nível médio poderá ter um ganho de quase R$5mil na classe inicial, sendo:

R$4.746,16 (Classe A – inicial);

R$5.298,82 (Classe Especial).

Os valores são com base na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais

As remunerações acima estão somadas com o auxílio-alimentação de R$458, comum a todos os servidores públicos federais. Além disso, o valor ainda é composto por vencimento básico e GDATPF, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Federal.

Como funciona a gratificação GDATPF?

A gratificação da Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Federal funciona por meio de pontuação definida da seguinte forma:

até vinte pontos em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e

até oitenta pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional

Além disso, os servidores ainda poderão fazer jus a outros benefícios. O agente administrativo e os demais cargos da área de apoio cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanalmente.

E os cargos de nível superior?

Para quem não sabe, a Polícia Federal também solicitou cargos de nível superior no pedido do concurso PF área Administrativa. Estes, contam com uma remuneração ainda mais atrativa.

De acordo com as áreas contempladas, os ganhos são de R$5.559,67 (a exceção é o médico, com ganhos de R$7.692,55).

Eles também contarão com benefícios e auxílio-alimentação no valor de R$458. E todos, inclusive o agente de nível médio, garantem a tão sonhada estabilidade empregatícia.

Quais serão as dIsciplinas do concurso PF de nível médio?

O último concurso PF para a área administrativa aconteceu em 2013. De lá para cá, tudo não passou de promessa, mas dessa vez a federação e a corporação estão lutando para o aval sair do papel. E a última seleção contou apenas com provas escritas.

Para o cargo de agente administrativo foram cobradas as seguintes disciplinas:

► Conhecimentos Básicos (50 questões): Português, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional.

► Conhecimentos Específicos (70 questões): Noções de Administração Pública, Noções de Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações, Noções de Arquivologia, Noções de Administração de Recursos Materiais, Legislação Aplicada á Polícia Federal.

Os candidatos não foram avaliados com prova discursiva e nem teste físico!