Concursos abertos na semana têm mais de 9 mil vagas em todo país

A quarta semana de setembro tem mais de 9.700 vagas em concursos abertos pelo país. O destaque é o início das inscrições da seleção para delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Estão disponíveis 50 oportunidades para o cargo, que exige nível superior em Direito.

Há ainda outros concursos com chances para Segurança, órgãos militares, área administrativa, Fiscal, Saúde e Educação. Mais de 61% das vagas são para carreiras de nível médio e 33% para nível superior. Há ainda oferta para quem tem nível fundamental e técnico.

Para você não perder nenhuma oportunidade, Folha Dirigida traz os principais concursos com inscrições abertas na semana. Fique atento aos que encerram o prazo nos próximos dias!

Concursos que encerram inscrições esta semana

MGS MG

Somente até segunda-feira, 20 de setembro, ficam abertas as inscrições do processo seletivo para Minas Gerais Administração e Serviços (MGS). A oferta é de 392 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva.

Tais chances são para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$2,4 mil. Veja lista completa aqui!

Além dos salários, os aprovados terão direito a benefícios como: vale-alimentação; vale-transporte; e seguro de vida. A contratação será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A jornada de trabalho será de 30 a 44 horas por semana.

As inscrições são aceitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do processo seletivo. Para completar o processo é preciso pagar uma taxa de R$35 a R$50, a depender do cargo.

PM CE

Na área de Segurança, a Polícia Militar do Ceará recebe inscrições para concurso de soldado até quarta-feira, 22. Os cadastros devem ser feitos pelo portal da Fundação Getulio Vargas , banca organizadora. Também é necessário pagar taxa de R$120 até o dia 23 de setembro.

As oportunidades do concurso PM CE são para ambos os sexos, com requisito de nível médio completo. Além disso, é preciso ter de 18 a 29 anos de idade. Veja a distribuição da oferta na tabela abaixo:

Vagas para soldado Masculino Feminino Total Ampla Concorrência Cota Racial Ampla Concorrência Cota Racial 1.360 340 240 60 2.000

Os aprovados e nomeados como soldados terão remuneração inicial de R$4.192,72.

Câmara de Barueri SP

Na Grande São Paulo, a Câmara Municipal de Barueri realiza concurso com 37 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições ficam abertas até quinta-feira, 23 de setembro.

Os cadastros ocorrem pelo site do Instituto de Gestão de Cidades (Igecs) , organizador da seleção. O primeiro passo é preencher o formulário com todas as informações solicitadas.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$38 para cargos de nível fundamental, R$52 para níveis médio e técnico e R$78 para nível superior.

Os aprovados também terão direito a cesta básica de alimentos em gêneros, vale-refeição correspondente a R$27,50 por dia útil trabalhado, adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas, quando for o caso, entre outros benefícios.

A jornada de trabalho será de 40 horas por semana. O concurso traz a reserva de vagas para pessoas com deficiência. A Câmara de Barueri fica localizada na Região Metropolitana de São Paulo, a cerca de 26 km da capital.

Maricá RJ

Já no Rio de Janeiro, há oportunidades disponíveis no novo concurso Maricá RJ. Ao todo, são oferecidas 427 vagas temporárias para atuação nas unidades de saúde localizadas no município e geridas pela Associação Mahatma Gandhi.

A seleção conta com chances em cargos de todos os níveis de escolaridade, com ganhos entre R$1.431 e R$8.480. As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes unidades: Pré-Hospitalar (Samu), Hospital Municipal Conde Modesto Leal, Posto de Saúde Santa Rita e UPA Inoã.

As inscrições ficam abertas até o dia 24 de setembro, no site do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP) , organizador.

É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas não sejam realizadas nos mesmos dias e turnos. A taxa de participação é de R$53,80 (cargos de nível fundamental), R$63,80 (médio/técnico) e de R$83,80 (superior). Confira mais detalhes sobre a seleção aqui!

São João del-Rei MG

Em Minas Gerais, há concurso aberto com 346 vagas para Prefeitura de São João del-Rei. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários variáveis de R$928,36 a R$9.826.

As inscrições podem ser feitas somente até 24 de setembro, mediante preenchimento de formulário no site do IBGP (Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa), organizador do processo seletivo.

Em seguida, é preciso gerar o boleto e pagar a taxa de inscrição, conforme o cargo. Os valores são de:

Nível Fundamental – R$42

Nível Médio/Técnico – R$ 46,60

Nível Superior – R$ 62.

► Saiba mais sobre os cargos do concurso São João del-Rei MG!

Sefaz RR

Também até 24 de setembro, a Secretaria de Fazenda de Roraima recebe inscrições no concurso Sefaz RR. Os cadastros devem ser feitos por meio do site do Cebraspe , organizador.

A taxa de inscrição é de R$110 e deve ser paga até o dia 13 de outubro. Ao todo, a seleção oferece 20 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo de auditor fiscal de tributos estaduais.

A carreira tem como requisito o nível superior completo em qualquer área. Os aprovados serão lotados em Boa Vista ou em algum dos municípios na qual a Sefaz RR tem posto de fiscalização.

Os salários iniciais oferecidos para a carreira são de R$2.412,97, mais gratificação de estímulo à produtividade.

Marinha QTPA

Por sua vez, a Marinha do Brasil tem inscrições abertas até 26 de setembro no concurso para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP). Ao todo, estão disponíveis 40 vagas de nível médio, para candidatos de ambos os sexos.

Há oportunidades para as áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes.

Para se candidatar, além da escolaridade, é necessário ter entre 18 e 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site de Ingresso da Marinha . A taxa é de R$60.

No decorrer do curso de formação, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de, aproximadamente, R$1.044. Se aprovado, o candidato será nomeado a cabo do CAP e passará a receber um soldo acima de R$2 mil.

Concursos que abrem inscrições nos próximos dias

DPE AM

Na segunda-feira, 20 de setembro, serão abertas as inscrições do concurso DPE AM (Defensoria Pública do Amazonas). A oferta é de cinco vagas imediatas para defensor público, que tem remunerações iniciais de R$14.600,30.

Para concorrer, é preciso atender aos seguintes requisitos: nível superior, com curso de bacharelado em Direito; ter na data da posse, dois anos, no mínimo, de atividade jurídica – devidamente comprovada nos termos do regulamento.

As inscrições serão aceitas até 22 de outubro, por meio do site da Fundação Carlos Chagas, a FCC . Além de preencher o formulário com todos os dados solicitado, o participante deverá imprimir o boleto bancário e quitar a taxa no valor de R$280.

PC RJ

O tão aguardado edital do concurso PC RJ para delegado foi publicado na última semana. No total, a Polícia Civil do Rio de Janeiro oferece 50 vagas para carreira, que exige o nível superior em Direito completo. Os salários iniciais são de R$18.747,95.

Do total de oportunidades, 32 são para ampla concorrência, dez para negros e índios, três para pessoas com deficiência e cinco para candidatos com hipossuficiência econômica.

Os aprovados deverão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais, em dedicação exclusiva. O regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade.

As inscrições serão abertas na terça-feira, 21 de setembro. Os interessados poderão se cadastrar até 11 de outubro, pelo site do Cebraspe , organizador do concurso. Os interessados deverão, primeiro, preencher o formulário com todas as informações solicitadas.

Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$250. O pagamento poderá ser realizado até 29 de outubro.

Outros concursos abertos na semana

Caixa

A Caixa Econômica Federal também publicou edital de novo concurso. A oferta é de 1.100 vagas para a carreira de técnico bancário de nível médio. Tais chances são apenas para pessoas com deficiência (PcDs).

As inscrições já estão abertas, por meio do site da Cesgranrio , banca organizadora. Os cadastros poderão ser finalizados até as 23h59 do dia 27 de setembro.

Do total de vagas, mil são imediatas e 100 para o cadastro de reserva. Em ambos os casos, 20% das oportunidades são destinadas a pessoas negras ou pardas.

As oportunidades são para o técnico bancário tradicional e para o da área de Tecnologia da Informação (TI). Há chances distribuídas por todo país. Para concorrer é necessário ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

IFCE

O concurso IFCE também tem inscrições abertas! O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará oferece 49 vagas imediatas para técnico-administrativos e 132 para o magistério.

No caso de técnicos, as oportunidades são para cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$4,6 mil. Já no de magistério, as vagas são distribuídas em várias especialidades.

As inscrições, em ambos os casos, vão até 7 de outubro, pelo portal do Idecan , organizador da seleção. As taxas vão até R$150, mediante a carreira em disputa.