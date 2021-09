Datena lamenta multa milionária que pagou para se livrar da Record: “R$ 50 milhões”

Nesta quarta-feira (01), Datena aproveitou o ‘Brasil Urgente’ na Band para falar sobre um dos momentos em que mais perdeu dinheiro em sua vida. Isso porque, enquanto explicava aos telespectadores que não é milionário, o famoso revisitou o passado e falou novamente sobre a multa milionária que precisou pagar para a Record há alguns anos.

Em suma, para quem não sabe, o apresentador já deixou o canal dos Saad para se aventurar na concorrente. Entretanto, por não ter a mesma liberdade que possui no jornalístico que comanda até hoje, ele resolveu deixar a nova empresa e precisou pagar uma multa estratosférica.

“Para a média do brasileiro, eu ganho muito bem. Mas tenho que continuar trabalhando para ajudar a minha família. Se eu fosse milionário, não estava aqui perdendo tempo com três horas e meia de programa. Lembrando que perdi 10 milhões de dólares em uma ação para a Record. Era justa, eles tinham a razão. Paguei com casa e carro”, explicou Datena.

De fato, se o apresentador estivesse pagando a multa nos dias atuais, ele precisaria desembolar mais de R$ 50 milhões para conseguir deixar o canal dos Bispos. Vale ressaltar que, em seu curto período na Record em 2011, ele esteve à frente do ‘Cidade Alerta’, que hoje é comandado por Luiz Bacci.

“Não sou milionário coisa nenhuma. Perto dos milionários da televisão e de outros meios, eu fico longe de muitas pessoas. Eu comprei alguns carros, mas sempre com meu dinheiro. Tudo devidamente declarado. Mas dizem que eu comprei alguns que não são meus”, completou Datena.

