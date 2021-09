Duarte visita Acisa e discute alternativas para promover o empreendedorismo no Acre

O Deputado estadual Roberto Duarte visitou, nesta sexta-feira (3), o presidente da Acisa, o empresário Marcello Moura, para tratar sobre um Projeto de Lei que garanta a promoção do empreendedorismo nas escolas.

Para o Presidente da Acisa, é estratégico incluir a disciplina de empreendedorismo no curriculum escolar de alunos do ensino básico e fundamental. “Temos uma proposta para incluir a disciplina de empreendedorismo nas escolas, para que estes jovens já tenham o primeiro contato com empreendedorismo. Mas, também é importante criar canais para que estes jovens pratiquem pequenos negócios informais, inclusive no ambiente escolar, sem a repreensão das escolas”, disse Marcello Moura.

Para o Deputado, o empreendedorismo é fundamental para a geração de riquezas do Brasil, e especialmente no Acre. “Sou e sempre fui um entusiasta e defensor da iniciativa privada. E o empreendedorismo é o principal caminho para promover o crescimento econômico, melhorar a condição de vida das pessoas, gerar mais empregos e renda para nossa população”, afirmou Roberto Duarte.

O deputado informou, ainda, que um projeto de Lei de sua autoria está sendo elaborado pela sua assessoria parlamentar, em colaboração com a Acisa, e que deve ser apresentado em breve na Aleac.