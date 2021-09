Em briga de família, pai golpeia filha com perna-manca na cabeça e mulher é encaminhada em estado grave ao PS

Raelma Cruz Feitosa, de 30 anos, foi brutalmente agredida a golpes de pernamanca na cabeça na tarde deste domingo (12), em uma residência localizada na rua Rádio Farol, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raelma foi agredida a golpes de pernamancas na cabeça pelo próprio pai que já é idoso, após uma discussão em família. O homem aplicou vários golpes na filha que caiu desmaiada. Após as agressões o acusado foi preso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Raelma ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares estiveram no local, colheram as informações e realizaram ronda ostensivas na área e conseguiram prender o acusado de espancamento. A versão apresentada pelo pai da vítima após a prisão foi que a filha constantemente lhe rouba para poder comprar drogas. As agressões aconteceram porque a vítima tentou agredi-lo e segundo ele o espancamento aconteceu por legítima defesa.

Ainda segundo a polícia, não é a primeira vez que essas agressões acontecem. O acusado foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi apresentado à autoridade policial.