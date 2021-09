Em busca de paz, surfista Gabriel Medina faz acordo milionário com a mãe

A briga escancarada entre o surfista Gabriel Medina e sua mãe Simone parece que teve um ponto final. Porém, de acordo com o colunista do Metrópoles, Leo Dias, o acertou teria envolvido questões financeiras.

Segundo ele, o surfista teve que desembolsar milhões de reais para que a própria mãe “o deixasse em paz”. Leo Dias ainda aponta que o acordo em questão também envolveu alguns imóveis e que Medina “está bem aliviado em ter colocado um ponto final nesta guerra”.

Apesar do acerto com o filho, o colunista afirma que Simone estaria com problemas em Maresias, cidade do litoral de São Paulo, onde “já não era bem vista e nem querida”. Para piorar, após o acordo financeiro aumentou “o desgosto que os moradores já tinham por ela”.

Por fim, Leo Dias aponta que “Simone é conhecida por tratar mal e ser soberba com funcionários” e, após o racha da família a situação dela “está insustentável na cidade”.