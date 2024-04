Concurso do TJAC: banca divulga resultado preliminar da redação; confira listas

O Instituto Verbena divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado preliminar da prova de redação do concurso público para analista judiciário do tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

O resultado final da prova de redação do concurso deve ser publicado no dia 13 de maio, juntamente com o resultado final da prova discursiva, conforme divulgado no edital do certame.

As provas objetivas (com resultado já divulgado) e discursivas foram realizadas no dia 24 de março, na capital acreana e demais municípios do estado.

O concurso TJ AC oferta, ao todo, 1.551 vagas, sendo 91 vagas imediatas mais 1.350 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de técnico e analista judiciário. Os salários iniciais variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20.

Confira o resultado da redação: