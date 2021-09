Em noite glamourosa, candidatas ao Miss Universo Acre 2021 são apresentadas; veja vídeos

Daniela Barivieri, Juliana Melo, Nayra Sthéphanny, Kailanny Neves, Vitória de Brito e Yasmim Valente: as seis finalistas do Miss Universo Acre 2021 foram apresentadas oficialmente pela promoter Meyre Manaus à imprensa e apoiadores em evento que ocorreu na noite desta sexta-feira (17), no Hotel Nóbile, em Rio Branco.

Ao ContilNet, Meyre explicou que todo o processo inicial foi feito de maneira minuciosa pela coordenação nacional do concurso Miss Universo Brasil. Veja entrevista:

O Miss Universo Acre 2021 será realizado dia 7 de outubro, às 21h no Espaço Gran Reserva, sob a supervisão da coordenadora estadual. A atual Miss, Sayonara falou da expectativa de passar a coroa para nova representante do Acre depois de dois anos, já que ela ficou com o título de 2019 também por 2020, devido a pandemia. Confira o recado:

O nosso colunista Douglas Richer acompanhou de perto e falou com cada uma! Confira aqui:

Confira galeria de fotos do evento: