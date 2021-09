Ex-amante ataca Cristiano Ronaldo e alerta atual esposa: “Fique de olho nele”

Desde terça-feira, Cristiano Ronaldo treina aos lados dos companheiros. Após defender Portugal nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o astro foi a campo no centro de treinos de Carrington.

O camisa 7 tenta se entrosar com os novos companheiros antes da estreia programada para sábado, em Old Trafford, diante do Newcastle, pela Premier League.

Fora de campo, o português virou alvo do tabloide britânico ‘The Sun’, que trouxe à tona uma entrevista com uma modelo que afirma ter tido um caso com Cristiano em 2016, quando ele já namorava Georgina Rodríguez.

Natacha Sofia Rodrigues (veja galeria de fotos abaixo) , celebridade conhecida pela participação em vários reality shows em Portugal, sua terra natal, aproveitou a entrevista para mandar um recado para a atual esposa do atacante.

“Fique de olho nele em Manchester ou ele (Ronaldo) te derrubará como fez comigo. Cristiano é um ótimo partido para qualquer uma e Georgina deveria vigiá-lo se houver confiança entre eles e um futuro juntos ”, destacou.

Vale lembrar que a modelo afirma ter tido uma noite como o jogador, que teria depois a excluído e nunca mais voltou a contatá-la. “Doeu o jeito que ele me deixou, me bloqueando no Instagram após dormirmos juntos, e ainda dói. Sempre haverá um antes e um depois na minha vida após Cristiano e a sensação de que eu poderia ter alcançado mais, mesmo que não acabássemos nos tornando namorados ”, confessou.

A modelo portuguesa garante que se relacionou com Cristiano Ronaldo quando ele já namorava Georgina Rodríguez e que ela estava grávida. “Eu sabia que ele tinha namorada, mas ficamos amigos, havia confiança entre nós, um vínculo. Ele era uma pessoa adorável e, após trocar mensagens por tanto tempo, foi incrível estar com ele”, diz ela, na época.

Natacha, cuja semelhança física com Georgina Rodríguez é notável, diz que sua noite com Cristiano foi muito especial e que após o encontro o atacante teria pedido que guardasse segredo do ocorrido, o que ela planejava fazer até ver, segundo sua versão, que ele tinha a usado. “Eu penso que ele só me usou para sexo. Não me arrependo porque estar com ele foi um sonho que se tornou realidade, mas me senti traída”, alegou.

Assim como na época da polêmica, quando o craque português não se manifestou após Natacha testemunhar perante vários meios de comunicação, agora, o jogador também não falou sobre o caso.