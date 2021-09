Ex-funcionário de Nego do Borel acaba com o cantor e mostra o que ele fazia com Duda Reis

Renato Azevedo, ex-funcionário de Nego do Borel, resolveu expor uma situação embaraçosa. Dessa forma, em rede social, o rapaz relatou uma cena de agressão do cantor contra a ex-companheira, Duda Reis.

“Em Portugal, ele quis, sim, deixá-la, na estrada. Tratou mal na frente de toda equipe, exatamente no dia do aniversário dele. São coisas que ninguém nunca vai saber, porque ele sempre foi defendido”, disse um dos trechos da publicação feita no perfil do Twitter, deletado logo em seguida. “Nesse dia, a única coisa que fez com que ele não a deixasse na estrada foram essas palavras: “‘Se você deixá-la aqui, sua carreira está acabada’”, completou o funcionário.

Sendo assim, logo em seguida, Duda Reis resolveu se manifestar e confirmou a versão do rapaz. “O Renatinho fez parte da equipe do cidadão por anos, e ele viu muitas coisas acontecerem. Isso foi real, eu não sou louca! Ele parou a van no meio do nada e me mandou descer depois de ter liderado mais um episódio de violência doméstica”, narrou.

Duda Reis, supostamente agredida por Nego do Borel, confirma versão

“Lembro que ele me jogou em um cabideiro e ficou desesperado com medo de eu contar para alguém. Me levou à força para a van, e quando eu disse que queria ir para casa, ele mandou pararem no meio do nada e me disse para descer lá. Era na estrada, não tinha nem pista de volta. Lembro que ele falava ‘ou você desce e a gente termina, ou você fica aqui e não abre a boca’. Eu não tinha como descer, não tinha como voltar, foi desesperador (como sempre). Existem pessoas que o conhecem!”, disse.

“E é bizarro ouvir testemunhas que me lembram de diversas violências e eu ficar simplesmente com muita vontade de chorar, porque só confirma que nem eu, nem nenhuma mulher que se relacionou com ele somos loucas. É um alívio!”, completou.