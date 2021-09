Fátima Bernardes vai deixar o Encontro em outubro, diz jornalista

Fátima Bernardes, estrela da programação das manhãs da Globo, vai deixar o Encontro nas próximas semanas. A apresentadora tem retorno programado para a segunda quinzena de novembro, mas o motivo da sua saída surpresa é um mistério nos bastidores.

De acordo com as informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Fátima Bernardes vai ficar fora do comando do Encontro por 30 dias. No lugar dela, a dupla Patrícia Poeta e Manoel Soares vai assumir o programa.

O período de folga é o maior da apresentadora em 2021. Vale ressaltar que Fátima é a rainha das folgas na Globo. Toda vez que ela anuncia um período de descanso a web reage eufórica com a mordomia conquistada pela famosa no Plim Plim.

A informação do período de afastamento de Fátima Bernardes surge quase um ano após a descoberta de um tumor no útero. Na época, ela foi afastada das suas funções na empresa para a cirurgia de retirada do edema.

Naquele período, a liberação dos médicos foi um alívio: “Já estou liberada pra dar pequenos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e – com a praia completamente deserta – tirar uma foto sem máscara”.

Ao vivo e na lata

Na semana passada, Fátima Bernardes causou polêmica com um desabafo no Encontro depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

No Encontro, a apresentadora se mostrou envergonhada pelas palavras do presidente do Brasil. “[Tem que ter] vacina e consciência, não negacionismo. Muito difícil ouvir isso, dá vergonha ouvir isso diante de tantos líderes mundiais que estão lutando e, muitas vezes, não têm acesso à vacina porque são países pobres, você ouvir de um presidente que é contra uma prefeitura exigir uma comprovação de vacinação para a segurança de todos”, disparou.