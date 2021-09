Marque no seu calendário, o Free Fire MAX será oficialmente lançado globalmente no dia 28 de setembro. O jogo oferecerá aos fãs o mesmo Free Fire que muitos ao redor do mundo conhecem e amam, mas com especificações aprimoradas.

O pré-registro para o Free Fire MAX ficará disponível até o dia 27 de setembro. Os interessados devem se registrar por meio da Google Play Store ou do site oficial. Leia a matéria completa no site Portal do Nerd, clique AQUI!