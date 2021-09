Friale prevê chegada de frente fria ao Acre e queda de granizo com ventos fortes; confira

O pesquisador Davi Friale disse em seu site O Tempo Aqui que uma nova onda de frio polar deve chegar ao Acre nesta quinta-feira (9).

Além disso, suas previsões apontam para chuvas intensas, ventos fortes e queda pontual de granizo no Acre e em outros Estados.

“Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, inundação de ruas, destelhamentos e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios”, continuou o mago.

Friale explica que não será frio intenso ou friagem, mas haverá queda na temperatura, “com máxima inferior a 26ºC, na sexta-feira, e mínima entre 18 e 20ºC, no ínicio do dia, em Rio Branco, Brasileia e áreas próximas”.

“No Acre, o mau tempo começará na quinta-feira, no leste e no sul do estado, e avança, na sexta-feira, na direção do vale do Juruá”, finalizou.