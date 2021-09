Galvão celebra alta de Pelé na UTI e se emociona na web

Em suma, Galvão Bueno ficou bastante emocionado e levou todo o seu sentimento para um post no Twitter na noite da última terça-feira (14). O narrador da Globo ficou eufórico com a notícia de que Pelé deixou a UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“A grande notícia do dia! Pelé tem alta da UTI! Deus te abençoe, amigo!”, desejou no post. “Vida longa ao rei!”, desejou um seguidor. “Vida longa ao Rei do Futebol! Primeiro e único! O maior camisa 10 de todos os tempos!”, enalteceu outro. “O único! Inalcançável, Rei Pelé! Vida longa”, todavia reforçou um terceiro. “Melhoras!”, mandou mais um.

