Governo do Estado abre Copa Master no Arena da Floresta

A pelota está rolando. O governo do Acre, em parceria com a Federação dos Árbitros e por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), abriu na noite desta terça-feira, 14, no estádio Arena da Floresta, a oitava edição da Copa Master, torneio idealizado para jogadores acima dos 50 anos.

A abertura contou com dois jogos. Pela Chave A jogaram Amigos do Acre contra o Amigos do EB 88. Já pela Chave B o Rui Lino jogou contra o Glória. Ao todo, dez equipes participam da competição. Classificam-se quatro equipes por chave, que farão as quartas de final, depois a semifinal e final.

Com jogos realizados sempre às terças e quintas no estádio Arena da Floresta, a primeira fase da Copa Master se estenderá até o dia 21 de outubro. Nos dias 26 e 28 de outubro se dão os jogos das quartas de final, no dia 4 de novembro as semifinais e, no dia 11, a grande final.

A penúltima edição da Copa Master, a sétima edição, foi realizada em 2019, já que no ano passado o torneio foi suspenso em decorrência da pandemia do coronavírus. Ao todo, serão mais de R$ 4 mil em premiação, além de troféus e medalhas para os vencedores.

A Chave A é formada pelas equipes do Juventus, Amigos do Acre, Rio Branco, Vasp Vila Acre e Amigos do EB 88. Já a chave B é formada pelo Colorado Master, Glória FC, Floresta FC, Master 50 e Rui Lino.

Para o coordenador da Copa Master, professor Ulisses Torres, é um prazer o retorno do evento este ano. “Esses atletas já jogaram no futebol profissional no passado e muitos não jogaram, então é motivo de gratidão e de alegria podermos estar aqui hoje, iniciando essa competição”, disse.

Para Lourival Marques, jogador do Amigos do Acre, equipe que realizou a abertura da Copa Master, trata-se de um momento de confraternização. “Há ex-atletas aqui que ajudaram o futebol acreano no passado e continuam trabalhando para divulgar o esporte e mostrar que após os 50 anos ainda é possível estar em atividade”, afirmou.

Já o jogador do Amigos do EB 88, Aldemir Ferreira, que em 2019 jogou pelo Rui Lino, diz a meta da sua equipe é chegar à final. “A gente montou uma equipe boa, o adversário também montou, e o nosso objetivo é que o campeonato seja bem disputado e que a gente possa chegar à final”, frisou.