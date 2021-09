Home office: 7 itens que o trabalho em casa deixa como herança

Com a vacinação avançando, ainda que a variante delta da Covid 19 esteja livre, leve e solta por aí, pode até ser que o home office se flexibilize um pouco, mas as lições aprendidas com um ano e meio de trabalho em casa para grande parte das pessoas vão permanecer, incluindo o quesito vestimenta.

Mas o que veio para ficar com tanto tempo de trabalho em casa? Separamos alguns itens que parecem que se incorporaram definitivamente ao dress code de trabalho em casa e que talvez seja incorporado no escritório.

Pesquisa publicada pelo jornal “Valor Econômico”, feita pela KD Imagem e Marca Pessoal, com 460 profissionais, mostrou que um terço continua a se arrumar para o trabalho mesmo em casa, mas de um jeito mais informal. E um quinto só se preocupa com com a parte de cima, para participar de reuniões online. Apenas 8% se arrumam para trabalhar em casa como se saísse para a empresa. E 15% trabalham de pijama ou de roupa de casa mesmo.

Leia mais em Terra, clicando AQUI.