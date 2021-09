Homem é morto a tiros em frente a bar; polícia suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

Um homem de 32 anos morreu, na noite de sábado (18), após ser alvejado com vários tiros, enquanto estava sentado em frente a um bar na rua 5 de setembro, no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

De acordo com moradores da área, que preferiram não se identificar, o crime aconteceu por volta das 22h, quando um suspeito, ainda não identificado, saiu de um beco que fica ao lado do bar e realizou os disparos contra a vítima. O homem morreu no local.

A polícia suspeita do envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O caso também foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que ainda não identificou os possíveis autores do crime, mas investiga o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.