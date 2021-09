Homem morre após bater motocicleta de frente com caminhão boiadeiro em ramal da BR-317 no interior do Acre

Um homem identificado apenas como Clenilson, de aproximadamente 30 anos, morreu após bater a própria motocicleta contra um caminhão, na manhã desta sexta-feira (17), no Ramal da Linha 1, no Projeto de Assentamento Caquetá, no km 72 da BR-317, na zona rural do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Clenilson estava andando pelo ramal em alta velocidade, quando acabou perdendo o controle da moto e bateu de frente com um caminhão que transportava gado e seguia no sentido contrário. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado para fora da pista e ficou desacordado.

A parte da frente do caminhão boiadeiro ficou totalmente destruída e Clenilson teve fratura exposta em várias partes do corpo.

Moradores da região acionaram na Polícia Militar, que esteve no local e ainda tentou ajudar o motociclista, colocando a vítima dentro da viatura e tentando levar para o pronto-socorro de Rio Branco. No caminho numa ambulância de suporte avançada do Samu, ainda tentou reanimar o homem, mas ele já estava morto.

O corpo foi levado para a Sede do Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames cadavéricos.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia.