Ministro da Educação participa do lançamento Cápsula do Tempo da sede do Ifac; confira fotos

O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou nesta quarta-feira (29.09) do lançamento da Cápsula do Tempo da Reitoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) e entrega da 3ª fase da obra do campus Avançado Baixada do Sol (antiga Escola da Floresta), eventos realizados na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, local onde está sendo construída a sede própria da reitoria.

A solenidade foi prestigiada por autoridades e convidados, além da presença de servidores, gestores e diretores gerais. Na composição do dispositivo de honra, a anfitriã do evento, reitora Rosana Cavalcante; o ministro Milton Ribeiro; os senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes; os deputados federais Alan Rick e Jéssica Sales; a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro; e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Em seu pronunciamento a reitora Rosana Cavalcante destacou que as obras da sede própria da Reitoria e do campus Avançado Baixada do Sol podem ser definidas como um legado coletivo, que envolve gestores, servidores e equipe técnica responsável pelo acompanhamento dos serviços. “Este legado coletivo precisa ser registrado em nossa história, pois todas as ações no Ifac são realizadas coletivamente, e não apenas por uma pessoa. Assim está sendo com da sede da Reitoria e do campus Avançado Baixada do Sol e estas obras são legados coletivos”.

Rosana Cavalcante enfatizou que a obra da reitoria é a realização de um sonho e a consolidação das estruturas físicas do Instituto Federal do Acre. “Somos uma instituição muito jovem, com 11 anos, mas temos todos os nossos campi com sede própria e agora a realização do sonho da reitoria, que está localizada na entrada da cidade. Esta obra conta com recursos da bancada parlamentar e será inaugurada em julho de 2022”.

O Ministro Milton Ribeiro destacou que sua presença na solenidade, mesmo com extensa agenda a ser cumprida em Rio Branco, foi uma forma de prestigiar o Instituto Federal do Acre, destacando que estava satisfeito em ver as obras realizadas pela instituição. “Nesta visita ao Ifac percebi que aqui todos estão envolvidos com a Educação e isso é admirável. À convite da reitora Rosana Cavalcante, que esteve em Brasília, estou aqui prestigiando a entrega da terceira fase da obra do campus Baixada do Sol e do lançamento da cápsula do tempo da sede da Reitoria”, destacou o ministro.

Presente à cerimônia, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, disse que celebrar conquistas voltadas à educação é sempre um avanço. “A educação é o ato do conhecimento e da transformação social. Portanto, é uma satisfação poder celebrar esse momento que representa um avanço na atuação do Ifac no Acre, e certamente isso contribuirá com a sociedade acreana”, disse a desembargadora.

Cápsula do Tempo e Plantio do Ipê

Durante a cerimônia foi enterrada a cápsula do tempo com a participação das autoridades que participaram do dispositivo de honra. Na cápsula estão o projeto arquitetônico da obra, cartões dos gestores, além do estatuto e regimento do Instituto Federal do Acre e o Regimento Interno do Conselho Superior, organograma institucional, mapa estratégico do ifac, contrato de execução da obra e cartas escritas por servidores do Ifac respondendo à pergunta: “como você imagina o Ifac daqui dez anos?”. A cápsula será aberta em 2031.

Em seguida, o ministro Milton Ribeiro e a reitora Rosana Cavalcante, fizeram o plantio de um Ipê Rosa, como forma de marcar este momento importante para a instituição. A escolha do Ipê Rosa, dentre as várias espécies existentes, foi em função da instituição ter uma reitora, destacando a cor rosa. Ao final da cerimônia a equipe do cerimonial distribuiu 50 mudas de plantas de Ipê Rosa, doadas pelo Departamento de Silvicultura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Obras

A sede definitiva da Reitoria do Ifac, orçada em cerca de R$ 9 milhões, está na fase de execução da estrutura e contará com 4.436,98 m² de área construída, incluindo bloco administrativo, refeitório, auditório (com capacidade para mais de 160 pessoas), almoxarifado, estacionamento dividido em pavimento térreo e superior (com mais de 190 vagas), além de áreas diversas.

No evento, também ocorreu a inauguração da 3ª fase das obras do novo campus Avançado Baixada do Sol. A etapa soma um investimento de R$ 416,5 mil e integra a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA), de um novo reservatório elevado de água, além da reforma de uma cisterna (reservatório inferior).

Com cerca de 450 hectares, a área do novo campus Avançado Baixada do Sol conta com salas de aulas, auditório, laboratórios, biblioteca, depósitos, salas administrativas, salas multiuso, dormitórios, estacionamento, além de área experimental, que é essencial para as atividades práticas dos cursos técnicos subsequentes de Agroecologia, Agropecuária, Recursos Pesqueiros, Zootecnia, e do curso de pós-graduação em Agricultura Familiar. Com a reforma e ampliação, a unidade aumentará a oferta de cursos e matrículas, podendo receber até 1,2 mil estudantes.

