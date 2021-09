Joelma beija fazendeiro e se veste de noiva no clipe de nova música

Se alguém ainda tinha dúvidas se veria Joelma vestida de noiva mais uma vez, o clipe já garante de cara essa surpresa aos fãs. Ela interpreta uma personagem que está em busca do amor e que coloca em dúvida se esse sentimento é real ou ilusão.

Ao esbarrar com um homem no parque, ela acaba encontrando nele a parte que estava faltando em sua vida e, a partir daí, eles encenam cenas românticas que culminam num casamento e numa grande festa no final com dança no estilo flash mob.