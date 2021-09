Juliette muda capa de seu novo EP depois de acusação de plágio

Juliette Freire acabou apagando a capa de seu novo EP nas redes sociais na quarta-feira (1) por ter sido acusada de plagiar um trabalho de Pabllo Vittar.

A foto deletada do Instagram , mostrava Juliette direcionando seus olhos para cima em um prisma. Muitos seguidores assemelharam o registro fotográfico com a capa do single Indestrutivel , de Pabllo Vittar.

“Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming” , escreveu Juliette sobre a antiga foto.

A nova foto, mesmo sob o efeito de prisma, aparece com uma nova concepção.

O álbum será lançado nesta sexta-feira (3) pela Virgin Music .

Confira: