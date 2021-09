Luciano Szafir explode após boatos de que Xuxa o bancou e ataca: “Tenho condições”

Ex-marido de Xuxa Meneghel, Luciano Szafir abriu o jogo sobre os boatos de que já teria sido bancado pela eterna rainha dos baixinhos. Em suma, há alguns meses o veterano esteve internado para combater a covid-19 e inúmeras fake news sobre sua vida começaram a rondar pelas redes sociais.

Aliás, para quem não sabe, o ator chegou a causar comoção nacional por conta de seu quadro de saúde. Agora, já recuperado e muito bem em casa, ele abriu o jogo, em entrevista ao jornal Extra, sobre como ficou ao descobrir sobre o que falavam a respeito de sua vida, envolvendo a apresentadora.

“Já me preocupei mais com essas notícias falsas. No passado, já me seguraram até para não querer bater em jornalista. Naquela época não tínhamos a visão que temos hoje. Graças a Deus, ainda bem que evoluímos. Hoje, leio, me chateio três segundos e depois já nem lembro mais”, desabafou Luciano Szafir.

Em seguida, o pai de Sasha garante que não teria vergonha alguma de expor que Xuxa pagou suas despesas médicas, se fosse verdade. Entretanto, a situação não chegou a acontecer, já que o mesmo possui plano de saúde e consegue arcar com seus gastos.

“Claro que não gostei, mas passaram três segundos e já nem lembrava. Com 20 e tantos anos de carreira, estou acostumado. Estava preocupado em ficar vivo. Tenho plano de saúde e condições de arcar com tudo. E, se Xuxa tivesse pagado, não teria vergonha. Infelizmente, existe uma imprensa ruim que não checa as informações e só quer vender a notícia o mais rápido possível”, explicou o ator.