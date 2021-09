Maioria dos brasileiros cortou consumo de carne vermelha em 2021, diz Datafolha

Cerca de 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum alimento desde o início do ano de 2021. O que o brasileiro mais deixou de comprar foi carne vermelha, refrigerantes, sucos e laticínios, segundo uma pesquisa Datafolha realizada entre 13 e 15 de setembro, divulgada nesta segunda-feira (20). Isso é devido à alta da inflação para a alimentação, que chega a 17%.

De acordo com estudo, 67% excluíram do consumo a carne vermelha; 51% refrigerantes e sucos, e 46% leite, queijo e iogurte. Pão francês, pão de forma e outros pães aparecem com 41% de redução. Outros itens básicos, como arroz, feijão e macarrão, também estão sendo cortados por 34%, 36% e 38% da população, respectivamente. Já o ovo, foi mais consumido, como proteína substituta.

