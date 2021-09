Mais uma do Boca: depois de pedir Saerb de volta, reversão do sistema deve ficar somente para 2022

Sem reversão

Logo no início do mandado, o prefeito Tião Bocalom (PP) solicitou ao Governo do Estado a reversão do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), que está sob a égide do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), para o município, pedido que foi prontamente atendido pelo governador Gladson Cameli (PP). Mas o que parecia ser breve, tá mais esticado que pescoço de girafa.

Atraso

Há pouco mais de uma semana o vereador Emerson Jarude (MDB) já havia alertado para a demora da reversão. Jarude divulgou nas redes sociais que o prefeito havia pedido mais um mês de prazo para assumir o sistema de água e esgoto de Rio Branco. Para o parlamentar, o atraso se deve a falta de um quadro técnico qualificado no município para assumir o controle do órgão. “O problema não é prazo, é gestão”, disse.

Só em 2022

Mas esse prazo pode aumentar ainda mais. É que de acordo com site AC24horas, o contrato que trata da reversão do sistema de água deve ser adiado novamente, dessa vez para o ano que vem, 2022. O motivo de tanta demora seria a falta de pessoal qualificado e de recursos. Será que ainda dá tempo de desistir?

Igesac

O grande debate de hoje na Assembleia Legislativa do Acre foi a extinção do Igesac, antigo pró-saúde. O projeto de lei, de autoria do Executivo, foi aprovado por unanimidade. A ideia é que os mais de 900 trabalhadores, do agora extinto Igesac, sejam incorporados à Secretaria de Estado de Saúde.

Há riscos

Mesmo com a aprovação na Aleac, há possibilidade da extinção não dar certo. Um deputado da oposição contou à coluna em off que assim que a lei for promulgada, o Ministério Público deve intervir.

Vale a pena ver de novo

A advogada Joana D’arc, autora do pedido de impeachment do prefeito Tião Bocalom, que foi derrubado na Câmara de Vereadores por 14 votos a 2, disse que vai pedir a anulação da sessão que deu a vitória ao prefeito. O motivo não foi revelado, mas a autora afirmou que por ser advogada, tem a prerrogativa de pedir a anulação.

Agosto Cinza

São tantas cores que caracterizam os meses do ano que é até difícil lembrar de todas. Alguns meses carregam inclusive mais de uma cor. Mas esse arco-íris anual tem um bom motivo, cada cor dessa carrega uma mensagem. No Acre, o mês de agosto pode ganhar mais uma cor, o cinza. A proposta é do deputado Roberto Duarte (MDB), que quer transformar agosto em um mês de conscientização, prevenção e combate a prática de queimadas urbanas e rurais.

Marco temporal

Em Cruzeiro do Sul, mais de 500 indígenas fecharam um trecho da BR-364 no início da manhã desta quarta-feira (01). A manifestação ocorreu contra o “marco temporal”, que altera a demarcação de terras indígenas, e está sendo julgado pelo STF. Se a regra for aceita, os indígenas só podem reivindicar terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988.

Vai sair

Suspeita de ter praticado “rachadinha” no Governo do Estado, a a diretora financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Acre (Codisacre), Valdete Souza, está com os dias contados no governo Gladson. Apesar da investigação não ter sido concluída pela Polícia Civil, o próprio governador garantiu que dessa semana, a exoneração não passa: “Já determinei”.

Pelo esporte

O deputado estadual Neném Almeida (Podemos) foi homenageado pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, CREF8, por ser o parlamentar que mais incentiva o esporte no Acre. Em um evento realizado hoje, pelo Conselho, o deputado ganhou um troféu como agradecimento e reconhecimento do trabalho. A data foi escolhida porque é comemorado hoje, 1º de setembro, o Dia do Educador Físico.

Condolências

A deputada federal Pérpetua Almeida (PCdoB) perdeu hoje sua irmã mais velha, a professora Maria das Graças Almeida. A professora estava na UTI, em função de complicações repentinas em seu quadro de saúde. Este colunista e o site ContilNet externam solidariedade e pesar a todos os familiares.