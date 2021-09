Marília Mendonça rompe o silêncio sobre o término com Murilo Huff: “Como você gostaria de ser respeitado”

Marília Mendonça resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre o término com Murilo Huff. É a segunda vez que o casal termina. No entanto, dessa vez, ao que tudo indica, os pombinhos não devem voltar.

A própria artista fez questão de comentar o assunto e esclareceu o fim da relação. “Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui, comigo mesma falando. Então de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não inventem histórias de novela, não estraguem a vida das pessoas… por favor, respeito”, iniciou.

“Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo, e isso é honroso. Agora que sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento por tudo”, garantiu Marília Mendonça.

Além disso, a cantora sertaneja fez questão de ressaltar que, mesmo sendo um ponto final, eles merecem respeito. “E é o que eu vou falar sobre essa história: respeitem as pessoas, respeitem os finais, respeitem os motivos. Apenas isso! Respeitem. Como você gostaria de ser respeitado.”, finalizou.

Como citado, essa não é a primeira vez que Marília Mendonça e Murilo Huff anunciam uma separação. No meio do ano passado, devido a pandemia, os dois se desentendiam frequentemente ao ficarem isolados em casa. Em dada circunstância, a discussão fugiu de controle e ambas resolveram parar com o romance.

“Não sou de ficar expondo minha vida pessoal. A gente sempre se respeitou para caramba… Tenho muito orgulho de ter o meu filho com ele. É um cara muito do bom, lutador, batalhador, de família…Não é minha obrigação falar sobre isso e nem a minha vontade, mas estou aqui em nome da dignidade de duas pessoas que estão machucadas porque terminaram um relacionamento”, disse Marília Mendonça na ocasião, em resumo.