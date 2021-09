Mazinho volta a elogiar aliados de Gladson e falas sobre diretor do Deracre voltam à tona

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), ao que parece, aos poucos, vem abrindo mão do comportamento digno de padres de missas negras. O homem e político que, quando não estava rogando praga e amaldiçoando os adversários ou aliados com os quais divergia, os atacava com ofensas e difamação e sempre com palavras de baixo calão, agora vive a tecer elogios a quem ele vivia ofendendo, como o governador Gladson Cameli (PP) e a seus secretários.

Áudios obtidos pelo ContilNet revelam que, numa agenda nesta semana, com a presença do governador Gladson Cameli, da senadora Mailza Gomes (PP-AC), além de deputados federais e estaduais, Mazinho Serafim era a educação e a humildade em pessoa. Além de agradecer ao governador pelas parcerias com o município, o prefeito aproveitou a oportunidade para pedir a cessão de caçambas e de uma pá carregadeira para ajudar na remoção e coleta de lixo no município.

Mazinho Serafim também teceu rasgados elogios ao secretario de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, seu amigo, ex-secretário municipal e natural de Sena Madureira, e ao diretor do Deracre (Departamento de Estradas e Rodagens do Acre). Em relação a Cirleudo Alencar, os elogios não são novidades porque o secretário de fato é amigo do prefeito e muito o ajudou em campanhas e mesmo na Prefeitura e que vem ajudando também como secretário de Gladson Cameli, atendendo as demandas do município, segundo reconheceu o prefeito.

A surpresa fica por conta dos elogios ao diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, a quem o prefeito, não faz muito tempo, o mínimo que dizia, quando a ele se referia, era que o executivo mentia. A mudança de comportamento do prefeito em relação ao diretor do Deracre se deu por causa de uma espécie de tapa com luva de pelica aplicada por ele no prefeito belicoso.

Tudo teve origem no que diz respeito à estrada de acesso ao Segundo Distrito da cidade, por onde passava a BR-364. Com o novo traçado da BR, que deixou de passar pelo Segundo Distrito e passou a ser uma linha reta rumo à ponte sobre o rio Iaco, a estrada passou a ser de responsabilidade do município, mas o prefeito se recusava a recuperá-la ao dizer que a responsabilidade era do Deracre. Ao saber disso, Petrônio Antunes, cumprindo ordens do governador, não só assumiu a responsabilidade como a obra realizada foi de excelente qualidade, ao ponto de o prefeito, nos áudios em que elogia o diretor, reconhecer a qualidade dos serviços.

Petrônio Antunes, conforme a nova visão de Mazinho Serafim, é de fato um dos mais diligentes secretários do governador Gladson Cameli no resgate às promessas de campanha. É o responsável pela distribuição de máquinas e patrulha mecanizada aos municípios destinadas à abertura e conservação de ramais e por obras realizadas em todo o Estado, incluindo Sena Madureira, mesmo tenho o prefeito comportamento hostil em relação ao governo.

Aliás, Mazinho Serafim, nas arruaças que promovia contra o governador, chegou a dizer que se Gladson Cameli cumprisse a promessa de construção de uma segunda ponte sobre o rio Iaco, ligando o segundo ao primeiro distrito da cidade, ele andaria na cidade vestido apenas de cueca. Ao que tudo indica, se de fato honrar o que diz, o prefeito vai que despir-se porque, no próximo dia 25 de setembro, dia do aniversário de 117 anos Sena Madureira, Gladson Cameli chega ao município com o edital de abertura de concorrência pública para a construção da obra. O difícil, para a população local, será o cumprimento da palavra, já que o prefeito, que não chega a se um primor de beleza quando está vestido, só de cueca deve ser imagem digna de assustar a morte, a celebrante das missas negras.